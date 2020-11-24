Москва, , 15:07 — REGNUM Решение об обращении в доход государства свыше 32 млрд рублей обжаловала защита бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба от представителя Абызова», — приводит сообщение пресс-секретаря ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Гагаринский суд Москвы принял решение об удовлетворении иска Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-министра Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ денежных средств в размере 32,5 млрд рублей, которые российская прокуратура посчитала незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.