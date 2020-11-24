Джакарта, , 14:59 — REGNUM В Индонезии эпидемиолог Панду Рионо считает, что кривая распространения COVID-19 в Джакарте снизится в декабре, сообщает CNN Indonesia.

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«В Джакарте прогнозируют, что в декабре распространение коронавируса снизится, но при условии, что не будет длинных выходных», — заявил Панду Рионо.

«Кривая пандемии в Джакарте снова поднялась в результате праздников. Люди путешествуют, вирус распространяется», — добавил эпидемиолог.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии, по состоянию на 24 ноября 2020 года в Джакарте подтвердили 129 188 случаев заражения SARS-CoV-2. Эпидемия унесла жизни 2561 человека в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили за сутки 4192 случая заражения SARS-CoV-2.

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