Волгоград, , 15:02 — REGNUM Начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Волгоградской области Юрий Марченко назначен на новую должность. Он стал заместителем министра внутренних дел по Республике Коми, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Юрий Марченко начал служебную деятельность в органах внутренних дел в 2000 году с должности участкового инспектора милиции Краснооктябрьского ОВД Волгограда. Руководство и коллектив волгоградского УМВД желает коллеге плодотворной работы.

Министерство внутренних дел по Республике Коми возглавляет полковник полиции Андрей Сицский — ранее он занимал должность начальника УМВД России по г. Волгограду.