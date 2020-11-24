Челябинск, , 14:50 — REGNUM Челябинский облсуд поставил точку в уголовном деле бывшего ректора Южно-Уральского аграрного университета Виктора Литовченко. Гражданину назначен судебный штраф в сумме 70 тыс. рублей, пишут СМИ.

Под уголовной статьёй Литовченко оказался по обвинению в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Ранее Центральный райсуд отказался удовлетворить ходатайство следователя о прекращении уголовного преследования, пишет Накануне.Ru.

Гражданин руководил вузом до июня 2019 года. Его преемницей стала Светлана Черепухина. Вначале она возглавляла учреждение с приставкой «и. о.», а в сентябре 2020-го была официально назначена ректором.