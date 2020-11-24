Пенза, , 14:49 — REGNUM Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 24 ноября достиг 33,71% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 165 человек, среди них 22 — несовершеннолетние. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В регионе под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 6 519 человек, сняли с коронавирусного учета 47 156 жителей. В лабораториях обследовано более 440 тыс. человек, проведено свыше 473,2 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать программу реабилитации для переболевших COVID-19. Предложения проектный офис должен подготовить к 15 декабря. Кроме того, глава региона распорядился организовать в министерстве здравоохранения горячую линию по обеспечению пациентов, лечащихся на дому, бесплатными лекарствами.

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