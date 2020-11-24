Нальчик, , 14:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обнаружен пропавший накануне, 23 ноября, альпинист из Краснодарского края. Спасатели нашли его на юго-восточном склоне Эльбруса в районе ледовой базы на высоте 3750 метров, сообщили 24 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Туриста эвакуировали на вертолете. У него обморожены конечности. Пострадавшего транспортировали в центральную районную больницу города Тырныауза.

Как сообщало ИА REGNUM, 25-летний турист из Краснодарского края потерялся на Эльбрусе в районе «Гара-Баши». Он самостоятельно сообщил об этом спасателям, однако найти его не могли в течение почти трех суток.

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