Цхинвал, , 14:48 — REGNUM В школах Южной Осетии с 24 ноября возобновили очные занятия для учеников с первого по четвертый класс. Об этом сообщает агентство «Рес».

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По данным журналистов, обучение будет проходить с понедельника по пятницу. Для учеников старших классов в рамках мер по профилактики пандемии обучение в дистанционном режиме продолжится до 15 декабря. Решение возобновить обучение для детей младших классов было принято на прошлой неделе, так как занятия в дистанционном режиме с ними были признаны неэффективными.

Стоит отметить, что в Южной Осетии не публикуют официальные данные о количестве выявленных случаев заражения коронавирусом и тех, кто выздоровел. Заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева 24 ноября сообщила журналистам, что всего в республике выявили 1684 носителей коронавируса, из них под наблюдением медиков остаются 1172 человека.

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