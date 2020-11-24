Москва, , 14:41 — REGNUM В России практически решена проблема с наличием лекарств в аптечных сетях, сообщила 24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что в сентябре был сбой в системе маркировки лекарственных препаратов. Когда в аптеках начался ажиотажный спрос, плановая работа по маркировке лекарств стала невозможной, поэтому правительством было принято решение о маркировке в уведомительном порядке.

«По информации, которую мы на сегодняшний день имеем из субъектов РФ, эта тема, как возможное ограничение по наличию лекарственных препаратов в аптеках, практически снята», — сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных средств.

По новым правилам, аптеки и медучреждения могут вывести лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления о поступивших препаратах. Не нужно ждать подтверждения об успешной регистрации. Новые правила не распространяются на лекарства из категории 12 высокозатратных нозологий.

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