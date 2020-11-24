Ташкент, , 14:40 — REGNUM Мораторий на вырубку ценных пород деревьев предложил продлить государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий запрос направлен в правительство республики. Отмечается, что в период действия моратория проводится работа по оздоровлению деревьев.

В частности, сотрудники комитета применяли химические стимуляторы для спасения деревьев от гниения. Кроме того, в парке «Дружбы» дроны распылили зерна трихограммы для борьбы с вредителями.

Напомним, 1 ноября 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел запрет на вырубку ценных пород деревьев. Мораторий действует до 31 декабря 2020 года. Государственным органам запрещается выдавать разрешение на вырубку ценных видов деревьев.

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