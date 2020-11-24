Колпино, Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Многодетный отец, который удерживает шестерых детей в квартире в городе Колпино, отрицает, что они находятся у него в заложниках. Об этом 24 ноября сообщает издание Life.

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По словам мужчины, все сообщения о том, что он подставляет нож к горлу ребенка, это «ерунда», и никого в заложниках он не удерживает, а просто «сидит дома».

Отметим, по предварительным данным, 38-летний Денис Б. состоит на учете ПНД. В квартире вместе с ним шесть детей в возрасте от двух до 15 лет, и лишь трое детей — его дети, остальные — его жены от предыдущего брака.

Как сообщает «Фонтанка», недавно у Дениса уже был срыв, но после приезда полиции он успокоился.

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