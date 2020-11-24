Вологда, , 14:32 — REGNUM Вологодские власти готовятся к наплыву туристов — в новогодние праздники вотчину российского Деда Мороза в Великом Устюге собираются посетить 25 тысяч туристов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Вологодской области, путешественники уже проявляют активность, в гостиницах сложно найти свободные номера.

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"Пандемия коронавируса повлияла на турпоток в Великий Устюг. Организованных туров с большими группами стало меньше, но кратно возросло число индивидуальных туристов, людей, которые приезжают в вотчину семьями», — отметили в правительстве.

На вотчине Деда Мороза повсеместно установлен масочный режим, также временно изменили правила для посетителей, если раньше здесь можно было трогать экспонаты, то сейчас — только смотреть. В доме новогоднего волшебника стараются максимально разделять потоки посетителей, чтобы дети из разных семей не контактировали друг с другом.

По данным федерального штаба, за минувшие сутки на Вологодчине выявили 241 случай новой коронавирусной инфекции, 10 пациентов с COVID-19 скончались.