Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону начался монтаж главной городской ёлки. Её открытие запланировано на 28 декабря 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии 24 ноября.

Праздничный концерт по случаю открытия «лесной красавицы» пройдёт в формате трансляции на светодиоидном экране перед центральным входом в парк имени Горького на Большой Садовой.

В городской администрации уточнили, что массовые мероприятия в образовательных учреждениях запрещены. Отпраздновать наступление Нового года можно только «по классам и группам без приглашения посторонних лиц».