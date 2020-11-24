Москва, , 14:31 — REGNUM Антитела, выработанные в организме человека после заражения коронавирусом, никуда не исчезают, и иммунитет «запоминает» вирус, чтобы в следующий раз быстро его уничтожить. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки сцепка S белка «короны» вируса и рецептора

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"Каждая встреча с вирусом оставляет иммунный ответ, это бесспорные данные», — сказала Попова.

По её словам, иммунитет настроен на то, чтобы «запоминать» встречу с вирусом и впоследствии, в случае новой встречи быстро его уничтожить: «Мне очень не нравится слово «исчезают», [когда речь идет про] антитела. Они никуда не могут исчезнуть. Может снижаться их уровень».

Попова подчеркнула, что после завершения болезни и по истечении некоторого времени уровень антител всегда падает, как это бывает с другой инфекцией. В качестве примеров Попова назвала корь, дифтерит и паратиф.

Она также отметила, что всего в мире зафиксировано 24 случая повторного заражения коронавирусом, а в России нет ни одного достоверного подтверждения аналогичных случаев повторного заражения. При этом Попова подчеркнула, что 24 случая во всём мире — крайне низкий показатель, а мировые специалисты пока не пришли к единому мнению относительно того, какой титр антител является защитным для коронавируса.