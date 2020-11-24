Пекин, , 14:30 — REGNUM По итогам октября 2020 года самым продаваемым новым кроссовером в КНР стал Haval H6. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

За прошлый месяц модель H6 приобрели 51,5 тыс. покупателей. Это на 28,8% больше, чем было продано год назад за аналогичный месяц.

Второе место по популярности среди кроссоверов в Китае занимает Changan CS75 Plus с результатом 30,6 тыс. проданных экземпляров. Здесь прибавка составила 22,1%. Тройку лидеров замыкает обновлённый кроссовер Honda CR-V. Его купили 27,7 тыс. китайских автолюбителей, что на 42,5% больше прошлогоднего результата продаж.

На четвёртом и пятом местах модельного рейтинга расположились соответственно среднеразмерный кроссовер Geely Atlas Pro (21 тыс. ед.; +9%) и Nissan Qashqai (18,5 тыс. ед.; 0,5%).

Напомним, по данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, в октябре нынешнего года в Китае было продано 1,99 млн единиц пассажирских автомобилей, что на 8% больше продаж октября прошлого года.

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