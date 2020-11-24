Уфа, , 14:43 — REGNUM На участке трассы М-5 «Урал» досрочно завершен ремонт путепровода над железной дорогой «Инза-Чишмы» в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, ремонт путепровода завершен на год раньше установленного государственным контрактом срока. Работы производились ФКУ Упрдор «Приуралье» в Буздякском районе на км 1352 автомобильной дороги М-5 «Урал». В результате было отремонтирован путепровод протяженностью 176,25 погонных метров, построенный в 2000 году.

Отмечается, что в результате применения современных материалов и методов, которые отвечают требованиям нормативно-технической документации, был продлен срок безопасной эксплуатации этого искусственного сооружения.

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