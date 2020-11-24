Стокгольм, , 14:17 — REGNUM В стратегическую игру Crusader Kings 3 добавят специальную функцию для создания своих собственных правителей. Об этом 23 ноября сообщалось на YouTube-канале компании Paradox Interactive.

Функция Ruler Designer позволит геймерам полностью настроить внешность, имя и черты характеры правителя для любой из игровых фракций. Сообщается, что обновление с новой особенностью появится в Crusader Kings 3 уже 24 ноября 2020 года.

Напомним, Crusader Kings 3 — это стратегическая игра, релиз которой состоялся 1 сентября 2020 года. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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