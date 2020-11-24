Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе считает, что не может покинуть свой пост, пока в стране сложная ситуация. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, глава минздрава 24 ноября заявила на брифинге.

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Ранее члены неправительственной организации «Ассоциация клиник Грузии» обвинили Тикарадзе в некомпетентности и потребовали ее отставки из-за высоких темпов распространения коронавируса в стране.

«Я не собираюсь покидать должность, поскольку считаю, что именно сейчас то время, когда у меня наивысшая ответственность и, соответственно, этот процесс должен завершится победой», — сказала глава минздрава.

Она также согласилась с выступавшей перед ней министром регионального развития и инфраструктуры страны Майей Цкитишвили, которая обвинила оппозиционные партии в том, что их многочисленные митинги отрицательно повлияли на эпидемиологическую ситуацию.

«Что касается митингов, мы видим факты, и это дает мне и Майе Цкитишвили право говорить в форме доказательств то, что это действительно способствовало распространению вируса», — заявила Тикарадзе.

Стоит отметить, что согласно недавно опубликованному рейтингу по количеству случаев заражения на 100 тыс. жителей Грузия по итогам прошлой недели заняла первое место.

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