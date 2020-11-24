Киев, , 14:19 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили 153 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 24 ноября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«В ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2815 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 153 новых случая заболевания», — сказано в сообщении.

Из числа новых заразившихся госпитализированы 23 человека, остальные проходят лечение дома под наблюдением врачей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Напомним, ранее стало известно о 26 летальном случае COVID-19 в рядах ВСУ. В кенийской больнице скончался украинский миротворец.

Читайте также: В ВСУ зафиксировали 26-й смертельный случай от COVID-19