Уфа, , 14:21 — REGNUM 10 тысяч малоимущих многодетных семей, воспитывающих четырех и более детей, получат бесплатные продуктовые наборы в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, продуктовые наборы будет выдавать торговая сеть «Магнит» в рамках реализации своей социальной программы при поддержке республиканского правительства.

Отмечается, что в набор включены девять наименований продуктов питания длительного хранения, включая сахар, муку, консервы, крупы, подсолнечное масло и другие. Наборы будут доставлены малоимущим семьям волонтерами и сотрудниками центра «Семья».

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