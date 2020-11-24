Алейск, Алтайский край, , 14:12 — REGNUM Российский художник Евгений Зубков представил собственного супергероя по имени Северный паук. Первыми изображениями персонажа он поделился 23 ноября в своей группе «ВКонтакте».

https://twitter.com/Frm46/status/1330925120668504064

Северный паук — это альтернативная версия Человека-паука «в реалиях сибирских провинций». Художник рассказал, что на эту работу его вдохновили воспоминания из детства — Евгений Зубков родился в городе Алейск (Алтайский край).

Напомним, Евгений Зубков обрёл известность в сети, благодаря своим необычным работам. На них он чаще всего изображает Россию в киберпанк-стилистике.

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