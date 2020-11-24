Вашингтон, , 14:06 — REGNUM Закрытое тестирование массовой многопользовательской игры по «Властелину колец» стартует в 2022 году. Об этом 24 ноября сообщает «Игромания».

Принять участие в открытом бета-тестировании игры можно будет в январе 2023 года. Сообщается, что в этот период проект будет доступен только на PC, однако спустя шесть месяцев он также выйдет и на консолях.

Напомним, разработкой новой игры по «Властелину колец» занимается студия Athlon Games. Дополнительные подробности будущего проекта пока не сообщаются.

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