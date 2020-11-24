Москва, , 14:22 — REGNUM Россия сможет покрыть своими препаратами незначительную часть глобального рынка вакцин от коронавируса. Об этом 24 ноября заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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В рамках ток-шоу было отмечено, что по количеству предварительных заявок российская вакцина занимает только седьмое место в мире. Однако этот показатель можно считать хорошим результатом, считает эксперт. Ведь у России нет столько производственных мощностей как у глобальных фармакологических компаний.

«Эксперты оценивают производственные мощности. Производственные мощности несопоставимы. Если мы рассматриваем мировой рынок, то российские вакцины займут меньшую долю. Но это не значит, что мы проиграем. У нас есть Бразилия, Индия, Казахстан, Белоруссия», — сказал Крючков.

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