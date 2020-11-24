Белгород, , 14:08 — REGNUM 162 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 24 ноября, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 52 человека, скончались три пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативным штабе.

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В стационарах проходят лечение 909 человек, в том числе 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Под амбулаторным наблюдением 2809 человек с подтверждённым положительным тестом на инфекцию. Всего в Белгородской области выявлено 15 тыс. 199 носителей коронавируса, 11 тыс. 388 человек, скончались 93 пациента.

В федеральную статистику 24 ноября внесли восемь летальных исходов у пациентов с коронавирусом, увеличив общее количество до 84.