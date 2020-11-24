Салехард, , 14:05 — REGNUM В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили ещё 196 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С весны в регионе обнаружили уже 25 162 заразившихся. Госпитализированы 1597 граждан с внебольничными пневмониями, а также с COVID-19. 80 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, а двое — в крайне тяжёлом.

За сутки медики выписали по выздоровлению 105 граждан, а за весь период пандемии уже 17 002.