Москва, , 14:03 — REGNUM Двухдозовая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом будет стоить менее двадцати долларов. Об этом сообщает официальный аккаунт вакцины в Twitter.

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«Стоимость одной дозы вакцины «Спутник V» для международных рынков будет менее десяти долларов, вакцина состоит из двух доз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, исходя из этого, цена на вакцину будет в два и более раза дешевле по сравнению с вакцинами на основе мРНК с похожей эффективностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнётся в начале 2021 года.