Варшава, , 14:03 — REGNUM 23 ноября перед зданием Министерства образования в Варшаве студенты польских вузов провели акцию протеста под лозунгом «Свободные аборты и свободное образование!» в знак солидарности с протестующими против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов. Об этом передает Onet.pl.

В демонстрации приняли участие несколько десятков человек. Восемь из них прикрепили свои руки к воротам у въезда на территорию Министерства образования с помощью цепей, тем самым заблокировав въезд. На месте присутствовали полицейские, которые задержали несколько человек.

Протестующие студенты, помимо отмены решения Конституционного суда об абортах, также требовали отменить «преследование учителей, которые присоединились к протестным акциям».

«Мы требуем от Министерства образования отказаться от угроз финансовых и дисциплинарных методов давления в отношении научных учреждений и учителей, поддерживающих забастовку женщин. Также мы выступаем за отставку Пшемыслава Чарнека с поста министра образования и введения демократического, свободного от дискриминации и контроля со стороны власти высшего образования. Мы выступаем за внедрение полового воспитания в школах, свободный доступ к безопасным абортам в Польше», — говорится в брошюре, которую раздавали студенты участникам протеста.

Напомним, протесты в Польше продолжаются с 22 октября, когда Конституционный суд принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.