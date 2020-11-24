Монреаль, Канада, , 14:01 — REGNUM «Физическую версию» игры в кости «Орлог» из Assassin's Creed Valhalla могут выпустить в 2021 году. Об этом 23 ноября сообщило издание Dicebreaker.

Издателем «Орлога» выступит компания PureArts. Точная дата поступления игры в продажу пока не сообщается.

Напомним, «Орлог» — это одна из дополнительных активностей в игре Assassin's Creed Valhalla. В ней двум игрокам нужно по очереди бросать кости с изображением топора, щита и лука, чтобы победить персонажа соперника.

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