Улан-Батор, , 14:01 — REGNUM Монголия планирует бесплатно вакцинировать до 20% населения в случае покупки вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел страны Нямцэрэнгийн Энхтайван.

По его словам, создана рабочая группа по поставке в Монголию вакцины от коронавируса.

«Председателем рабочей группы работает министр финансов Чимэдийн Хурэлбаатар, заместителем работаю я. Правительство Монголии уделяет особое внимание на обеспечение безопасности населения и вакцинации. Наша страна 16 июля 2020 года присоединилась к программу COVAX. В рамках этой программы планируется вакцинировать до 20% населения. Мы работает над тем, чтобы закупить дополнительную вакцину для 40% населения на деньги Всемирного банка», — заявил министр иностранных дел Нямцэрэнгийн Энхтайван.

МИД Монголии уже установил контакты с компаниями «Moderna», «Pfizer», «AstraZeneca», которые занимаются разработкой вакциной от коронавируса. Также по дипломатическим каналам страна обратилась к Канаде, ФРГ, Японии, России, Китаю, Индии и Австралии, отметил Нямцэрэнгийн Энхтайван.

Министр добавил, что Монголия находится на четвертом месте в списке стран, которые зарегистрированы в программе COVAX, что означает рост возможности купить вакцину в первую очередь.

Отметим, по состоянию 24 ноября количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло 672. Выздоровели 342 человека.

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