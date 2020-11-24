Москва, , 13:59 — REGNUM С января 2021 года стоимость жилищно-коммунальных услуг в Москве будет проиндексирована. Об этом 24 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Цены, ставки и тарифы на жилищные услуги (наём жилого фонда, плата за содержание и ремонт) будут проиндексированы с 1 января 2021 года», — говорится в информации.

Данное решение принято на заседании президиума правительства столицы.

В частности, для нанимателей государственного жилфонда ставку увеличат на 3,5%, оплату за содержание помещения увеличат на 4,6%, минимальный размер взноса на капремонт вырастет на 3,5%.

В среднем рост платежей за ЖКУ с 1 января составит 3,5%. При этом размер тарифов на водоснабжение, электроснабжение и отопление может измениться не ранее 1 июля 2021 года.