Лос-Анджелес, США, , 13:56 — REGNUM Riot Games анонсировала нового персонажа для игры League of Legends. Им стала Железная дева по имени Релл, сообщалось 23 ноября на официальном сайте компании.

Все способности Релл основаны на умении героини повелевать металлом. Например, она может может превратить своего металлического скакуна в прочные доспехи — и наоборот.

Напомним, League of Legends — это многопользовательская соревновательная арена от разработчиков из Riot Games. Она также является популярной киберспортивной дисциплиной.

