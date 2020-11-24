Чита, , 13:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 903 человека, причём 266 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 279 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 125 (— 6 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 57 (— 3 за за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 15 827 человек (+415 за сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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