Тбилиси, , 14:06 — REGNUM Снижение данных о количестве выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние дни не свидетельствует о снижении темпов распространения этой инфекции, поэтому в стране нужно вводить новые ограничительные меры. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 24 ноября заявил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Как рассказал врач, за последние двое суток стали реже выявлять носителей SARS-CoV-2, но это связано с тем, что в эти дни проводили меньше тестов на коронавирус. Между тем, ожидается, что пока эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, если не принять меры.

«Мы работаем с вашингтонским Институтом показателей и оценки здоровья, — сказал Гамкрелидзе. — Если не ввести новые и не ужесточить существующие ограничительные меры, пик может продлиться».

Глава центра отметил, что координационный совет по защите населения от коронавируса примет решение о новых ограничениях в ближайшие два дня.

Напомним, ранее министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили заявила, что рост темпов распространения коронавируса в стране может быть связан с большим количеством массовых акций, которые оппозиционные партии проводят в течение последнего месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост темпов пандемии в Грузии связан с митингами — вице-премьер

Читайте развитие сюжета: Министр здравоохранения Грузии отказалась уходить в отставку