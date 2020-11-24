Архангельск, , 13:49 — REGNUM В Архангельской области за сутки коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 361 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Большинство новых заболевших — 111 — из Архангельска. В лидерах по суточному приросту — Новодвинск (+43) и Котласский район (+41). Новые случаи COVID-19 зарегистрированы также в Плесецком, Онежском, Шенкурском и других районах области.

«Среди новых случаев также три завозных: все заболевшие — архангелогородцы, двое из которых вернулись с отдыха в Турции, один — на Кубе», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области с начала пандемии от COVID-19 скончались 389 человек.