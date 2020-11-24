Саранск, , 13:47 — REGNUM Недавно Мордовия значилась в числе регионов, где ощущалась нехватка коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, ситуация в больницах республики оценивалась как тяжелая. Однако сейчас наблюдаются позитивные изменения.

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По словам зампреда правительства республики Галины Лотвановой, в настоящее время в медучреждениях развернуто 2,5 тыс. коек инфекционного профиля.

«Сейчас в стационарах лежат 2146 человек, что составляет 85,8% коечного фонда. Свободны 354 койки или 14,2%. Дополнительно можно открыть еще 100 коек, которые сейчас находятся в резерве», — заверила она.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее зампред правительства России Татьяна Голикова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что в десяти регионах страны сложилась крайне тяжелая ситуация с коечным фондом. В это число попала Мордовия.

Также на прошлой неделе республику в статусе исполняющего обязанности возглавил бывший глава правительства Дагестана Артём Здунов. В первый же день назначения в Мордовию он поставил задачу исправить ситуацию в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, по состоянию на 24 ноября в Мордовии выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей коронавируса в республике с начала пандемии выросло до 10 215 человек. Выписаны после выздоровления за все время наблюдений 8 385 человек. 60 человек скончались от коронавируса как от основной причины.