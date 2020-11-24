Токио, , 14:00 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota обновил Camry с гибридным мотором для европейского рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Гибридный автомобиль изменился внешне. У него появился иной передний бампер, другая рёшетка радиатора, а также задние фонари с новым светодиодным рисунком. Также покупателям на выбор предложат два варианта колесных дисков и новый оттенок кузова — «глубокий серый металлик».

В салоне автомобиля установлен мультимедийный комплекс с эффектом «парения» размером девять дюймов и более современный адаптивный круиз-контроль.

Под капотом авто трудится гибридный агрегат, который состоит из атмосферного мотора рабочим объёмом 2,5 литра и компактного электромотора. Общая производительность агрегата равна 218 л. с. Сочетается гибридная установка с классической восьмискоростной автоматической трансмиссией.

Ранее стало известно, что компания Toyota планирует создать более мощную GR-версию Land Cruiser 300 нового поколения. В продаже новинка может появиться в 2021 году.

Читайте также: В России подорожали автомобили Toyota