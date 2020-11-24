Киев, , 13:50 — REGNUM Коронавирусная пневмония стала причиной смерти генерального директора конструкторского бюро «Южное» Александра Дегтярёва. Об этом сообщила 24 ноября пресс-служба офиса президента Украины.

«Сегодня зловещий ковид забрал ещё одного украинца — Александра Дегтярёва, генерального директора КБ «Южное». Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту», — сказано в сообщении.

Директору главного предприятия ракетно-космической отрасли Украины было 69 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине зафиксировали 12 287 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались 188 заболевших.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине за сутки выявили более 12 тыс. носителей коронавируса