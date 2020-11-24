Киев, 24 ноября 2020, 13:50 — REGNUM Коронавирусная пневмония стала причиной смерти генерального директора конструкторского бюро «Южное» Александра Дегтярёва. Об этом сообщила 24 ноября пресс-служба офиса президента Украины.
Директору главного предприятия ракетно-космической отрасли Украины было 69 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине зафиксировали 12 287 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались 188 заболевших.
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