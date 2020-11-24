Иркутск, 24 ноября 2020, 13:43 — REGNUM Вопросы своевременной диагностики коронавирусной инфекции не менее важны, чем лечение, — отмечают специалисты. Об этом говорят на всех уровнях власти. Региональным лабораториям поставлена задача увеличить количество обследований, ведь тестирование позволяет определить наличие вируса в организме человека еще до наступления симптомов, а также его необходимо проводить при выписке из стационара или при закрытии больничного листа.
Иркутская область входит в число регионов с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Поэтому именно сюда были отправлены тест — системы в рамках проекта #МыВместе.
Системы для определения коронавирусной инфекции получили 2 медицинских учреждения Иркутска: областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Иркутский диагностический центр (набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса (SARSCo-V-2) методом ОТ-ПЦР в реальном времени «CoV-2-Тест» — по 5000 шт. на каждое учреждение здравоохранения).
Главным врачам медицинских учреждений тесты передал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.
В рамках проекта #МыВместе в данный момент оказывается всесторонняя поддержка врачам. В частности, волонтеры участвуют в перепрофилировании клиник под ковид — госпитали, помогает медикам в поликлиниках и колл-центрах, возят врачей с работы домой и по вызовам, а также доставляют продукты и лекарства. В том числе и бесплатные медикаменты пациентам с коронавирусной инфекцией, находящимся на амбулаторном лечении.