Иркутск, , 13:43 — REGNUM Вопросы своевременной диагностики коронавирусной инфекции не менее важны, чем лечение, — отмечают специалисты. Об этом говорят на всех уровнях власти. Региональным лабораториям поставлена задача увеличить количество обследований, ведь тестирование позволяет определить наличие вируса в организме человека еще до наступления симптомов, а также его необходимо проводить при выписке из стационара или при закрытии больничного листа.

Иркутская область входит в число регионов с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Поэтому именно сюда были отправлены тест — системы в рамках проекта #МыВместе.

«Знаете, было критическое время, когда мы были на грани того, что тесты заканчивались, заводы не успевали, и такая помощь очень нужная. Тем более, что с подобными тестами мы уже работали, они достойные», — рассказала главный врач ГБУ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Юлия Плотникова.

Системы для определения коронавирусной инфекции получили 2 медицинских учреждения Иркутска: областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Иркутский диагностический центр (набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса (SARSCo-V-2) методом ОТ-ПЦР в реальном времени «CoV-2-Тест» — по 5000 шт. на каждое учреждение здравоохранения).

«Проблема №1 сейчас у нас, как и у многих лабораторий, дефицит тест-систем и комплекты, которые поступили — своевременная помощь. Есть задача — увеличение тестирования и эти тесты, конечно, очень помогут, — рассказал журналистам главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков.

Главным врачам медицинских учреждений тесты передал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

«Я прекрасно понимаю, что это не такая уж и большая цифра, но тем не менее мы это сделали. Плюс еще тысячу тестов отвезем в удаленные территории для того, чтобы там врачи могли проводить диагностику. Кроме того, достигнута договоренность с главными врачами, мы будем им помогать по мере сил и возможностей», — отметил заместитель Руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В рамках проекта #МыВместе в данный момент оказывается всесторонняя поддержка врачам. В частности, волонтеры участвуют в перепрофилировании клиник под ковид — госпитали, помогает медикам в поликлиниках и колл-центрах, возят врачей с работы домой и по вызовам, а также доставляют продукты и лекарства. В том числе и бесплатные медикаменты пациентам с коронавирусной инфекцией, находящимся на амбулаторном лечении.