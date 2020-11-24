Москва, , 13:41 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина не защищает от заражения коронавирусом, она защищает от тяжелого течения болезни и смерти.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

"Ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против кого она работает, и от проникновения этого возбудителя в организм», — сказала она на пресс-конференции в Москве.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что вакцина защищает от тяжелого течения и смерти от заболевания COVID-19. Вакцина — это не «скафандр, это не изоляция от внешнего мира», уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы российского Минздрава Олег Гриднев сообщил, что в настоящее время уровень летальности от COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, составляет в России 1,7%.

Избыточная смертность может быть из-за причин, не связанных с коронавирусом, так как во время пандемии сократилось число обращений в отделения неотложной помощи пациентов, у которых серьезные диагнозы и хронические заболевания, уточнил он.

Читайте также: Около полумиллиона человек застраховались от коронавируса в России — ЦБ РФ