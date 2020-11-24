Нур-Султан, 24 ноября 2020, 13:38 — REGNUM В Казахстане пограничники пресекли незаконную попытку вывоза 1 тыс. тестов на коронавирус общей стоимостью 5 млн тенге (889 тыс. рублей), сообщили 24 ноября в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
Пограничники обнаружили нелегальный груз 22 ноября в автомобильном пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области. Тесты переданы в региональный департамент государственных доходов.
Ранее в агентстве по защите и развитию конкуренции в Казахстане сообщили, что стоимость тестов на коронавирус снижена с 18 тыс. тенге (1608 рублей по курсу на 9 ноября) до 9 тыс. тенге (1072 рубля).
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