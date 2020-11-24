Казань, , 13:48 — REGNUM В Казани 24 ноября для уборки улиц от снега задействуют 343 рабочих и 218 единиц спецтехники. За минувшие сутки с городских улиц убрали порядка 15 тонн снега — тогда к работам были привлечены 337 единиц спецтехники и 360 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

За сутки использовано 1 406 тонн противогололедных реагентов, в том числе 985 тонн пескосоляной смеси и 421 тонна реагента. С начала сезона уже воспользовались 3 675 тоннами смесей.

По информации Гидрометцентра РТ, на территории региона в ближайшие сутки ожидается умеренный снег, в отдельных районах слабая метель. Минимальная температура воздуха ночью до — 7 градусов, днем от 0 до — 5 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Казани к декабрю планируется ввести в эксплуатацию седьмой снегоплавильный пункт по улице Аделя Кутуя. Его производительность составит порядка 3,6 тыс. кубических метров в сутки, отметил спикер. Новый пункт позволит сократить сроки вывоза и утилизации снега с улиц Вахитовского, Советского, и Приволжского районов.

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