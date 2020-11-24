Москва, , 13:33 — REGNUM Дилеры компании Renault в России приступили к приёму заказов на обновлённые седан Logan и хэтчбек Sandero. Об этом сообщает пресс-служба французского автопроизводителя.

Базовые комплектации модернизированных Logan и Sandero будут стоить 675 тыс. и 685 тыс. рублей соответственно. Для покупателей доступен новый серебристый оттенок модели.

Отмечается, что эмблема на радиаторной решётке автомобиля украшена глянцевой окантовкой в фирменном стиле Renault. Кроме того, на моделях полностью изменен материал обивки кресел и добавлена новая прострочка.

В движение рестайлинговые авто приводит 113-сильный мотор рабочим объёмом 1,6 л. В паре с ним функционирует механическая трансмиссия или бесступенчатая автоматическая трансмиссия CVT X-Tronic.

Напомним, в октябре 2020 года российские автолюбители купили 14 356 автомобилей компании Renault, что на 5% больше, чем год назад.

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