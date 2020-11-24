Москва, , 13:43 — REGNUM Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России говорит о том, что эпидемиологическая ситуации в стране становится более сложной. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Врач с пациентом больным коронавирусом Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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"Это свидетельствует о том, что эпидемиологическая ситуация становится более сложной», — сказал он в ответ на вопрос о том, о чём свидетельствует рост заболеваемости коронавирусом в России.

При этом Песков подчеркнул, что пандемия коронавируса, с которой столкнулись все страны мира, стала таким вызовом, с каким ни в новой, ни в новейшей истории человечество еще не встречалось.

Как передавало ИА REGNUM, замглавы российского Минздрава Олег Гриднев сообщил, что в настоящее время уровень летальности COVID-19 составляет в России 1,7%.