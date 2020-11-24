Нур-Султан, , 13:24 — REGNUM На национальную валюту Казахстана приходится примерно 1,5% от взаимных расчетов предпринимателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом 24 ноября заявила заместитель министра торговли и интеграции республики Жанель Кушукова на брифинге.

Она уточнила, что в ЕАЭС нет никаких преград для использования национальных валют для взаиморасчетов. Каждый бизнесмен сам выбирает выгодную валюту для расчетов.

Кушукова отметила, что в рамках ЕАЭС около 77% расчетов проходят в национальной валюте. Большая часть расчетов занимает российский рубль, добавила замминистра.

За время действия Евразийского экономического союза объем взаимной торговли Казахстана с участниками Союза увеличился на 33%. Вместе с тем прирост торговли с третьими странами составил 26,4%.

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