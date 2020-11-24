Стокгольм, 24 ноября 2020, 13:29 — REGNUM Во время пандемии коронавируса региональные власти по всей Швеции потерпели серьезную неудачу в вопросе оказания ухода и медицинской помощи постояльцам домов престарелых. К такому заключению пришла Инспекция по охране здоровья, с отчетом которой ознакомились журналисты новостной службы SVT Nyheter.
Как сообщаю журналисты, на сегодняшний день от COVID-19 в Швеции умерли более 2 800 человек, проживающих в домах престарелых. От 16 до 22% пожилых людей не проходили индивидуальную медицинскую экспертизу. Из них 40% не смогли попасть даже на осмотр медицинской сестры.
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