Уфа, , 13:24 — REGNUM 128 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было зарегистрировано 13 446 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 11 518 человек, в том числе 92 человека в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах продолжают лечение 353 пациента, а 1499 человек лечатся на дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 23 ноября, в Башкирии был выявлен 131 случай заражения коронавирусом. При этом 32 пациентов с COVID-19 находились в тяжелом состоянии, а 18 таких пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ.