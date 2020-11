Токио, , 13:22 — REGNUM Square Enix анонсировала продолжение игры The World Ends with You с подзаголовком NEO. Дебютный трейлер проекта опубликовали 23 ноября на YouTube-канале компании.

В NEO: The World Ends with You геймеры возьмут на себя управление группой молодых людей, которые волей случая оказываются втянуты в таинственные «Игры Жнецов». Теперь героям нужно будет сразиться за выживание в Сибуйе (Япония) и найти способ изменить свою судьбу.

Сообщается, что NEO: The World Ends with You выйдет летом 2021 года. Игра будет доступна на консолях PlayStation 4 и Nintendo Switch.

