Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:22 — REGNUM В детском саду «Дюймовочка» в городе Переславль-Залесский Ярославской области ушли на больничный 26 сотрудников, треть детей также не посещает дошкольное учреждение из-за холода в помещениях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Переславского городского округа.

Детский сад «Дюймовочка» Ds1-prs.edu.yar.ru

Родители дошкольников в интервью местным СМИ сообщают о том, что температура в помещениях детсада едва превышает 10 градусов, дети ходят в уличной одежде.

«Я пыталась позвонить в детский сад — никто не подходит. Звоню в МЧС по 101 — мне говорят, что они таким не занимаются, отправили в единую дежурно-диспетчерскую службу. Там тоже говорят, что таким не занимаются, но планового отключения по их информации нет. Опять отправили звонить в детский сад. Круг замкнулся. В итоге, отчаявшись, позвонила в полицию и попросила проверить информацию о плохом отоплении. Вскоре мне позвонили из отдела по делам несовершеннолетних и пригласили на пояснение. Пришла туда ближе к вечеру. Меня опросили и сказали, что там сегодня все починили, стало прогреваться и когда пришёл инспектор, уже догрелось аж до 17 градусов (?!!). Я спросила, все ли группы проинспектировали, оказалось — просто собрали информацию у сотрудника, который выписал на бумажку», — приводит портал «ЯрНьюс» слова жительницы Переславля Натальи Власовой.

Родители готовят коллективное обращение к властям. Между тем, в администрации городского округа сообщили, что о проблеме с отоплением известно с прошлого года.

«Осенью 2019 года из-за проблем с подачей и циркуляцией теплоносителя в здании детского сада «Дюймовочка» был установлен насос на систему теплоснабжения. В начале отопительного сезона осенью 2020 года все помещения прогревались. Как только поступило сообщение о возобновлении проблемы, ситуация была сразу взята на контроль. В учреждение выходил с проверкой теплового режима первый заместитель главы администрации Максим Васильков, работники МУП «Теплосервис» проводили повторную регулировку системы. В пятницу, 20 ноября, проведены ремонтные работы, направленные на улучшение работы теплоузла и установленного насоса. Вчера бригада МУП «Сервис» и представители МУП «Теплосервис» проводили регулировку давления во внутренней системе отопления, чтобы обеспечить равномерное и полное прогревание всего здания, сегодня работы продолжаются», — пояснили в администрации городского округа.

Родители жалуются и на то, что в детском саду не хватает воспитателей и связывают это с коронавирусной инфекцией. Представители учредителя информацию о COVID-19 не подтвердили, но и не опровергли.

«Предписаний о введении карантина или режима самоизоляции сотрудников по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией от Роспотребнадзора не поступало. На больничном (на сегодня) находятся 27 сотрудников, 11 из них — педагогические работники, в том числе 7 воспитателей (есть среди них те, кто на больничном, так как возраст 65+)», — рассказали в администрации Переславля-Залесского.

Согласно данным сайта дошкольного учреждения, педагогический коллектив «Дюймовочки» состоит из 26 человек. По официальным данным детский сад посещает 144 ребенка из 222 зачисленных. 20 малышей болеют ОРВИ, остальные не ходят в детский сад по заявлениям родителей.

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