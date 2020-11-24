Лондон, , 13:18 — REGNUM Смертность в результате заражения коронавирусной инфекцией в Англии и Уэльсе превысила в середине ноября майские показатели, сообщает 24 ноября Sky News.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, за неделю, предшествующую 13 ноября, в Англии и Уэльсе скончались 2 тыс. 466 человек, что на 529 (27%) скончавшихся больше, чем за предыдущую неделю. В целом же на долю COVID-19 приходится пятая доля всех смертей в Англии и Уэльсе. Подобный показатель оказался самым значительным с конца мая.

Напомним, на сегодняшний день в островном государстве зарегистрировано свыше 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 55 тыс. человек.