Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM В Ленинградской области на 24 ноября заняты почти 1700 специализированных под лечение ковида и пневмонии коек (72%), что больше, чем было в первую волну пандемии; в некоторые дни госпитализация превышает 170 человек в сутки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 24 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Заксобрания региона.

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По словам губернатора, в настоящий момент в регионе развернуто 2357 коек для коронавирусных больных, и область старается сохранять 30% свободных коек.

«За эти сутки поступило 176 человек — это цифра рекордная. Правда, 133 человека сегодня выписали домой. На ИВЛ у нас сегодня 73 человека», — рассказал Дрозденко.

Он уточнил, что это очень высокий показатель, который ложится нагрузкой на областное здравоохранение.

«Сегодня 1673 пациента находятся в «красной зоне», из них у 802 — с «ковид», остальные с внебольничной пневмонией — 871, но госпитализируют (их) туда же», — отметил губернатор региона.

В истекшие сутки на сменах в медучреждениях работал 721 медицинский работник, в том числе 188 врачей и 533 медработников других категорий

Многие из них отвлечены от штатного приёма пациентов, и нагрузка на узких специалистов возрастает.

Напомним, за истекшие сутки в Ленобласти выявлено 204 новых носителя коронавируса, что на два человека больше, чем сутками ранее. 247 человек за сутки выписаны.

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