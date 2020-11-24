Тбилиси, , 13:17 — REGNUM Причиной роста темпов распространения коронавируса в Грузии стало безответственное отношение в оппозиции к организации массовых акций. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба правительства страны, 24 ноября выступила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили на брифинге.

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"Мы все очень хорошо видели деятельность, которая происходила во время и после избирательного процесса. Я не имею в виду здесь день выборов. Я имею в виду те безответственные политические кампании и митинги, которые даже не призывали избирателей использовать маски, напротив, они призывали к неповиновению», — сказала Цкитишвили.

Она добавила, что митинги, которые постоянно проходят в Грузии в последнее время, повлияли на темпы распространения коронавируса в стране.

Напомним, оппозиционные партии в Грузии после первого тура парламентских выборов, который прошел 31 октября, заявили о несогласии с результатами голосования и начали проводить массовые акции протеста. Власти страны не пресекают их проведение, если протестующие не нарушают порядок. По итогам прошлой недели Грузия стала лидером среди других стран по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения.

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